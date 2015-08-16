مصرع شخصين بعد سقوط أجزاء صخرية عليهما داخل محجر جبلى جنوب القصير

لقى عاملان مساء اليوم الأحد مصرعهما بعد سقوط أجزاء صخرية من محجر جنوب مدينة القصير، وتم نقل جثثهم لمستشفى القصير المركزى.

وكانت الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من إحدى نقاط الإسعاف المتمركزة جنوب مدينة القصير، يفيد بنقل جثتين لعاملين بعد سقوط أجزاء صخرية من إحدي المحاجر الجبلية بالكيلو 30 جنوب القصير، وهما عبد الوهاب عطا الله 16 سنة، وحمادة يوسف عبد الله 36 سنة، مقيمان قرية أبو مناع مركز دشنا محافظة قنا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.