مصرع عامل مزرعة اشتعلت فيه النار أثناء إعداد الشاى بسوهاج

تسبب موقد بلدى " كانون" فى إصابة عامل بحروق من الدرجات الثلاث أثناء إعداده الشاى بمزرعة للدواجن، وبتحويله من مستشفى جرجا العام إلى مستشفى سوهاج العام فارق الحياه متأثرا بإصابته.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير سوهاج تلقى إخطارا من مركز شرطة جرجا بوفاة عامل عقب إصابته بحروق متفرقة، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

توصلت التحريات التى قادها الرائد المزمل نافع رئيس مباحث جرجا وأشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، إلى أن "أحمد ع ع " - 23 سنة عامل ومقيم فى نجع سعيد التابع لقرية برديس دائرة مركز البلينا - أدخل المستشفي بتاريخ 10 أغسطس الجاري إثر إصابته " بحروق من الدرجات الثلاث الأولي فى أنحاء متفرقة "وبسؤال والد ه - 63 عاما عامل - قرر بأنه يعمل فى مزرعة دواجن بناحية بيت علام دائرة مركز جرجا وأثناء إعداد كوب شاي علي موقد بلدي إمتدت النيران لملابسه ما نتج عنه إصابته التي توفـي علي أثرها .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك فتحرر المحضر رقم 2809 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة صرحت بدفن الجثة.