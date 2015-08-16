بالفيديو: استراحة كأس مصر - الأهلي 2-0 اتحاد الشرطة..الأحمر يحكم المباراة

متابعة حية ومباشرة لمباراة الأهلي واتحاد الشرطة في ربع نهائي كأس مصر.
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تأخر انطلاق المباراة بسبب عطل في أحد أعمدة الإنارة
- شاهد إكرامي ينقذ الأهلي من لدغة مبكرة للشرطة
- شاهد أنطوي يهدر فرصة تسجيل هدف تيكي تاكا أمام الشرطة
- شاهد عبد الله السعيد يسجل الأول للأهلي في الشرطة
- أحداث المباراة
- الحكم تحتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.
ق35: عبد الله السعيد مرر لرمضان داخل منطقة الجزاء والأخير توغل بالكرة وراوغ أحمد جمال مدافع الشرطة ثم سدد الكرة بوجه القدم في أقصى اليسار.
ق31: مؤمن أرسل عرضية من اليمين مررها أنطوي ببراعة لعبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، والأخير سددها من فوق الحارس غي الشباك.
ق23: تبديلات متبادلة بين لاعبي الأهلي انتهت بعرضية من مؤمن زكريا من الناحية اليمنى سددها أنطوي المتمركز داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.
ق22: أولى تبديلات اللقاء دخول محمد هامي وخروج أحمد فتحي المصاب.
- الأخطاء: الأهلي 5-2 الشرطة
ق10: محمد بسيوني لاعب الشركة سدد الكرة على الطائر لكن مرت بجوار المرمى.
ق9: كرة ساقطة داخل منطقة جزاء الأهلي تسلمها ريكو ثم سددها لكنها ارتطمت في نجيب ارتدت مرة ثانية لريكو في مواجهة المرمى سددها بيسراه لكن مرت فوق المرمى.
** الأهلي 0-0 اتحاد الشرطة
ويلعب الأهلي بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: حسين السيد - سعيد سمير - محمد نجيب - أحمد فتحي
الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مؤمن زكريا
الهجوم: جون أنطوي