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بالفيديو: استراحة كأس مصر - الأهلي 2-0 اتحاد الشرطة..الأحمر يحكم المباراة

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بالفيديو: استراحة كأس مصر - الأهلي 2-0 اتحاد الشرطة..الأحمر يحكم المباراة بالفيديو: استراحة كأس مصر - الأهلي 2-0 اتحاد الشرطة..الأحمر يحكم المباراة

متابعة حية ومباشرة لمباراة الأهلي واتحاد الشرطة في ربع نهائي كأس .

لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة وأهدافها وتشكيل الفريقين اضغط هنا

تأخر انطلاق المباراة بسبب عطل في أحد أعمدة الإنارة

- شاهد إكرامي ينقذ الأهلي من لدغة مبكرة للشرطة

- شاهد أنطوي يهدر فرصة تسجيل هدف تيكي تاكا أمام الشرطة

- شاهد عبد الله السعيد يسجل الأول للأهلي في الشرطة

- أحداث المباراة

- الحكم تحتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

ق35: عبد الله السعيد مرر لرمضان داخل منطقة الجزاء والأخير توغل بالكرة وراوغ أحمد جمال مدافع الشرطة ثم سدد الكرة بوجه القدم في أقصى اليسار.

ق31: مؤمن أرسل عرضية من اليمين مررها أنطوي ببراعة لعبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، والأخير سددها من فوق الحارس غي الشباك.

ق23: تبديلات متبادلة بين لاعبي الأهلي انتهت بعرضية من مؤمن زكريا من الناحية اليمنى سددها أنطوي المتمركز داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

ق22: أولى تبديلات اللقاء دخول محمد هامي وخروج أحمد فتحي المصاب.

- الأخطاء: الأهلي 5-2 الشرطة

ق10: محمد بسيوني لاعب الشركة سدد الكرة على الطائر لكن مرت بجوار المرمى.

ق9: كرة ساقطة داخل منطقة جزاء الأهلي تسلمها ريكو ثم سددها لكنها ارتطمت في نجيب ارتدت مرة ثانية لريكو في مواجهة المرمى سددها بيسراه لكن مرت فوق المرمى.

** الأهلي 0-0 اتحاد الشرطة

ويلعب الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: حسين السيد - سعيد سمير - محمد نجيب - أحمد فتحي

الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - مؤمن زكريا

الهجوم: جون أنطوي

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فيديو اليوم السابع

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