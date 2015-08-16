هيئة الأسرى الفلسطينيين: أوضاع مأسوية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى

قال نائب رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عبد الناصر فروانة إن الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلى أصبحوا فى أوضاع مأسوية ووصل الأمر إلى أن الأسير الفلسطينى بات يدفع مقابلا ماديا نظير توفير الطعام والشراب له داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وأَضاف فروانة، على هامش المؤتمر الذى عقده اليوم الأحد، بمكتب الإعلام والعلاقات الخارجية لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح بالقاهرة حول "آخر مستجدات أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الإحتلال الإسرائيلى " وتابعه فيديو وكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه إلى جانب ذلك تم إلحاق الأذى بعشرات الأسرى الفلسطينيين عقب تضررهم من عمل بعض التجارب الدوائية عليهم .

وأكد فروانه أن القضاء الإسرائيلى تحول إلى أداة من أدوات الإحتلال بحيث يقر ما تقدمه له الجهات الأمنية الإسرائيلية ويحدث بها إنتهاكا وظلما واضحا للأسرى الفلسطينيين، كما تم تحويل منازل الشعب الفلسطينى إلى سجون من خلال حصارها وخاصة مدينة القدس.

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