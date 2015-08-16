تعليم السويس: اعتماد نتيجة تنسيق رياض الأطفال بنسبة 35%‎

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس أعتماد نتيجة تنسيق رياض الأطفال وقد بلغت نسبة الإستيعاب 35.5 %.

> وأضاف بيان صادر من مديرية التربية والتعليم أنه تم الموافقة على فتح 12 قاعة تعليم رياض أطفال جديدة بالمدارس الرسمية و المتميزة للغات بزيادة قدرها 10 % عن المعدل المقرر.

وقال عبد الحافظ أن هذه النسبة المضافة تسمح بقبول كل الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 5 سنوات مشيراً إلى وصول المعدل الاجمالى 9000 طفل تقريباً تستقبلهم قاعات رياض الأطفال العام الدراسى 2015 / 2016.

و أكد مصطفى الزغبي أن المرحلة الثانية من التنسيق يبدأ الإعلان عنها بعد مرور 10 أيام حسب نص القانون، وذلك لإستيعاب باقى الحالات التى لم يتم قبولها فى المرحلة الأولى .

من جانبها أعلنت سلمى الشاعر وكيل المديرية، عن فتح باب قبول التظلمات فى نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال إبتداءً من الغد الإثنين 17 / 8 و لمدة 10 أيام.

تقدم طلبات التظلم بمقر توجيه رياض الأطفال بمدرسة الإمام مالك الابتدائية خلف محطة الأتوبيس القديمة بالأربعين.