' كان من المفترض أن يكون الحكم أكثر شجاعة ويطرد كوكولين قبل أن يستبدله فينجر '

الأهلي في دور الـ8، يستعد لمقابلة اتحاد الشرطة الأحد من أجل التأهل لنصف نهائي مسابقة كأس مصر.

الأهلي تخطى فريقي الدرجة الثانية طهطا والجونة كي يصل لهذه المرحلة، والآن يصطدم بفريق من الدوري الممتاز هو اتحاد الشرطة.

دور الـ8، مرحلة لم يخسر فيها الأهلي في المسابقة منذ زمن بعيد.

ويأمل في استمرار نتائجه الإيجابية فيها حتى يقترب خطوة أخرى من لقب لم يذق حلاوته من 2007.

منذ أن توج بلقبه الـ35 على حساب الزمالك في نهائي تاريخي انتهى 4-3.

1979

آخر مرة خسر فيها الأهلي في هذه المرحلة كانت من 36 سنة.

بالتحديد يوم 13 إبريل 1979 حين خسر 2-1 أمام غزل المحلة وفقد لقبه الذي حققه بعودة تاريخية لا تنسى بالفوز على الزمالك 4-2 بعدما كان متأخرا 2-1 موسم 1977-1978.

تلك المرة كانت الأخيرة التي يودع فيها المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من ربع النهائي.

فهل يستمر في مشواره نحو اللقب بقهر الشرطة؟ أم ينجح زملاء صلاح ريكو في الإطاحة بوصيف الدوري المصري؟