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طلاب بحقوق الإسكندرية يحررون محضرا ضد الكلية بسبب رسوبهم فى الامتحانات

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طلاب بحقوق الإسكندرية يحررون محضرا ضد الكلية بسبب رسوبهم فى الامتحانات طلاب بحقوق الإسكندرية يحررون محضرا ضد الكلية بسبب رسوبهم فى الامتحانات
حرر طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، محضراً بقسم باب شرقى رقم 8033/2015 إدارى شرق، بسبب رسوب عدد كبير من الطلاب فى جميع الفرق وتعرضهم للظلم من قبل الأساتذة وإدارة الكلية.

وقال خالد مجدى، طالب بكلية الحقوق، إنه كل عام نتيجة الطلاب سلبية وبها رسوب عدد كبير من الطلاب ولكن نتيجة العام الحالى ارتفعت نسبة الرسوب فى جميع الفرق.

وأضاف أن جميع الطلاب تقدموا بتظلمات وسيتم إعلان نتيجتها فى يوم 22 أغسطس، مشيراً إلى أن الكلية ستقوم بإعادة تجميع الدرجات فقط وليس تصحيح ورق الإجابة، مما دفعهم لتحرير محضر باسم جميع فرق الكلية لإعادة تصحيح أوراق الإجابة.

وأشار الطالب أن الطلاب سيتجمعون ، غداً ، فى ساحة الكلية لإيصال صوتهم لإدارة الكلية ، مؤكداً أن جميع الطلاب لا يرغبون فى التظاهرات وإحداث أعمال شغب ولكن يريدون إعادة تصحيح أوراق الإجابة من جديد حتى تتبين النتيجة النهائية.


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