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جولة ميدانية لمحافظ الإسماعيلية لمتابعة تنفيذ أعمال حملة لرفع القمامة

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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية على الطبيعة والنزول إلى منطقة "حسب الله" بنهاية شارع الثلاثينى، لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال الحملة المكبرة لرفع القمامة، التى ينفذها العاملون بحى ثان الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مجلس مدينة الإسماعيلية، وتحت إشراف ومتابعة المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان، وبحضور ومشاركة المهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق والنقل ومصطفى مبروك مدير عام مشروع المحاجر بالمحافظة .

أكد محافظ الإسماعيلية على جميع العاملين والمشاركين فى تنفيذ الحملة بمضاعفة وتكثيف حجم أعمال رفع القمامة والمخلفات من تلك المنطقة التى كانت تشكل بؤرة كبيرة ملوثة للبيئة ومشوهة للمنظر الجمالى فى أسرع وأقل وقت ممكن، ورفع تلال القمامة وتمهيد الطريق لحين الانتهاء من توصيل خط الصرف الصحى ومياه الشرب لخدمة الأهالى، وإعادة رصف الطريق ليكون محوراً مرورياً هاماً للمسافرين إلى القاهرة وبورسعيد من وسط مدينة الإسماعيلية، وذلك من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى لهذه المنطقة التى ظل يعانى منها الأهالى لسنوات طويلة.

وطالب محافظ الإسماعيلية بسرعة إعادة فتح الشارع من جهة الطريق الدائرى وإعادة تأهيله من جديد بالإضافة إلى صيانة أعمدة الكهرباء وتركيب الكشافات لإنارة المنطقة بالكامل، وذلك ضمن خطة المحافظة التى يجرى تنفيذها بجميع أحياء الإسماعيلية.

كما ناشد المحافظ المواطنين والأهالى بالتعاون مع التنفيذيين فى الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال النظافة العامة.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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