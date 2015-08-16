جولة ميدانية لمحافظ الإسماعيلية لمتابعة تنفيذ أعمال حملة لرفع القمامة
أكد محافظ الإسماعيلية على جميع العاملين والمشاركين فى تنفيذ الحملة بمضاعفة وتكثيف حجم أعمال رفع القمامة والمخلفات من تلك المنطقة التى كانت تشكل بؤرة كبيرة ملوثة للبيئة ومشوهة للمنظر الجمالى فى أسرع وأقل وقت ممكن، ورفع تلال القمامة وتمهيد الطريق لحين الانتهاء من توصيل خط الصرف الصحى ومياه الشرب لخدمة الأهالى، وإعادة رصف الطريق ليكون محوراً مرورياً هاماً للمسافرين إلى القاهرة وبورسعيد من وسط مدينة الإسماعيلية، وذلك من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى لهذه المنطقة التى ظل يعانى منها الأهالى لسنوات طويلة.
وطالب محافظ الإسماعيلية بسرعة إعادة فتح الشارع من جهة الطريق الدائرى وإعادة تأهيله من جديد بالإضافة إلى صيانة أعمدة الكهرباء وتركيب الكشافات لإنارة المنطقة بالكامل، وذلك ضمن خطة المحافظة التى يجرى تنفيذها بجميع أحياء الإسماعيلية.
كما ناشد المحافظ المواطنين والأهالى بالتعاون مع التنفيذيين فى الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال النظافة العامة.
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