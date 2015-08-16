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بالصور.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محطتى مترو وسكك حديد شبرا

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شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة القليوبية بإشراف اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، وبالتنسيق مع حى غرب شبرا الخيمة، وهيئة سكك حديد ، وهيئة مترو الأنفاق حملة مكبرة بقيادة اللواء حكمدار القليوبية، والسيد موسى رئيس الحى، واللواء جمال العربى.

واستهدفت الحملة الباعة الجائلين والأكشاك غير المرخصة الذين يفترشون كوبرى السكة الحديد وكوبرى محطة مترو الأنفاق ومحطة كلية الزراعة وطريق أحمد حلمى أمام مستشفى النيل وتم رفع الباعة، ومصادرة بضائعهم، وتحرير الكبارى من الباعة الجائلين وإفساح الطريق أمام حركة المشاة على الكبارى.

وقال السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة إنه سيقوم بمتابعة عدم عودة البائعين مرة أخري في تلك الأماكن وأنه تمت مخاطبة هيئة السكة الحديد والمسئولين بمترو الإنفاق بالقيام بدورهم وعدم السماح للباعة بالعودة مرة أخرى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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