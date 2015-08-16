بالصور.. محافظ الإسماعيلية: توصيل المرافق للمنطقة الصناعية بأبو خليفة

قام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية بزيارة تفقدية لمنطقة "ضاحية الأمل" الجديدة بأبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب لمتابعة وتفقد ما يجرى تنفيذه من استكمال أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية لمشروع المنطقة الصناعية بأبو خليفة والتى تصل جملة تكلفتها الإجمالية إلى نحو 658 مليون جنيه.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس محمد حافظ رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب والمهندس سامح السيد مدير فرع القناة والمهندس شريف دسوقي نائب مدير الفرع والمدير التنفيذى المشرف على المشروع وفي بداية الزيارة تفقد المحافظ ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع إنشاء مجتمع عمراني سكني سياحي صناعي ترفيهي بالمنطقة والتي تعد إضافة جديدة لمحافظة الإسماعيلية.

وتفقد محافظ الإسماعيلية منشآت وأقسام محطة مياه الشرب بطاقة 400 لتر/ثانية ومحطة الصرف الصحي وأعمال شبكات الطرق وأشار محافظ الإسماعيلية أنه تم الموافقة على إدراج المنطقة الصناعية بأبو خليفة على خارطة المشروعات القومية الكبرى التي يجري العمل بها خاصة بعد أن تم افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الكبير لتنمية محور قناة السويس.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه بعد صدور القرار الجمهوري الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتبار منطقة قناة السويس منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وبعد أن تم إدراج مشروعي "وادي التكنولوجيا" شرقا وضاحية الأمل غربًا ضمن المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس فإن الأمر يستلزم منا جميعًا أن تضافر كل الجهود ويتم تكثيف حجم العمل من أجل الإسراع فى إنهاء ما تبقى من أعمال المرافق والبنية الأساسية للمنطقة استعدادًا لبدء التنفيذ الفعلى واتخاذ الخطوات التنفيذية الجادة لميلاد المنطقة وجذب المستثمرين لها.

وأوضح المهندس سامح السيد أن مشروع البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بأبو خليفة يتكون من محطة المياه وشبكة للمياه بأقطار من 100 مم إلى 600 مم وبأطوال تصل إلى 15 كيلومترًا وشبكة حريق تغطي المنطقة كلها على مساحة 193 فدان ومحطة للرفع قدرة 180 متر مكعب/ساعة وشبكة للصرف الصحي بخطوط انحدار قطر من 200 مم إلى 700 مم وأطوال 9 كيلومتر وشبكة طرق بمسطح 1500000 متر مسطح ومحطة معالجة للصرف الصحي وخط السبب النهائي بطاقة 35000 متر مكعب/ يوم بالإضافة إلى منطقة للخدمات المتكاملة تشمل مسجد، ووحدة إطفاء وبنك ومبنى خدمات لرجال الأعمال ومبنى إدارى ومرافق متكاملة للمنطقة ونقطة شرطة ومعرض منتجات ووحدة إسعاف.



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