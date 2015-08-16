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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد محطة مير ومستشفى القوصية لزيارة مصابي “اختناق الكلور”

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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد محطة مير ومستشفى القوصية لزيارة مصابي “اختناق الكلور” بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد محطة مير ومستشفى القوصية لزيارة مصابي “اختناق الكلور”

المحافظ خلال جولته التفقدية

قام المهندس ياسر الدسوقي بزيارة مواطني قرية مير بمركز القوصية والذين أصيبوا جراء تسرب غاز الكلور من أسطوانة بجوار محطة مياه مير للإطمئنان على حالتهم الصحية؛ كما قام بتفقد محطة مياه قرية مير بمركز القوصية.

 وكان المحافظ قد أحال مسئولي المياه للتحقيق في وقت سابق لمحاسبة المسئول عن التقصير في هذه الواقعة.

وقال المحافظ أن جميع المصابين بحالات الاختناق قد خرجوا من المستشفى بصحة جيدة بعد تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، لافتًا إلى أن حالتين فقط هم من تم تحويلهم إلى مستشفيات جامعة أسيوط بسبب كبر السن وإصابتهم بأمراض سابقة.

وشدد المحافظ خلال زيارته للمستشفى على أهمية تقديم الرعاية اللازمة للمصابين وحسن التعامل مع الحالات الحرجة كما حذر مسئولي المياه من التهاون او التقصير في مسئولياتهم تجاه المرفق الحيوي الذين يعملون به .

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