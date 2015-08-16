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مقتل مسئول هيئة الحسبة فى تنظيم داعش غربى الموصل

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مقتل مسئول هيئة الحسبة فى تنظيم داعش غربى الموصل مقتل مسئول هيئة الحسبة فى تنظيم داعش غربى الموصل
أفاد سكان محليون اليوم الأحد بمقتل مسؤول هيئة الحسبة فى تنظيم داعش على يد مسلحين مجهولين غربى الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال عدد من السكان "فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه نور الدين مصطفى القجقجى (ابو عذبة) مسؤول هيئة الحسبة لدى خروجه من منزله فى منطقة 17 غربى الموصل ما أسفر عن مقتله فى الحال".

واشار السكان الى ان "التنظيم توعد بملاحقة المسلحين وحرقهم بمكان الحادث فى حال العثور عليهم، من جهة أخرى، كشف العميد محمد الجبورى فى شرطة نينوى اليوم الأحد عن إعدام ثلاثة مرشحات للانتخابات السابقة من قبل تنظيم داعش وسط الموصل.

وقال الجبورى إن "تنظيم داعش أعدم كلا من لمياء فاضل وإخلاص كنعان واسراء ذنون بعد ان اقرت المحكمة الشرعية أمر إعدمهن "

وأضاف الجبورى أن "المرشحات الثلاث تم إعدامهن رميا بالرصاص فى منطقة الرأس فى ساحة المحكمة الشرعية التابعة لداعش وسط الموصل "

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