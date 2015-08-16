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البحرية الألمانية تنقذ 103 مهاجرا غير شرعى قبالة السواحل الليبية

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البحرية الألمانية تنقذ 103 مهاجرا غير شرعى قبالة السواحل الليبية البحرية الألمانية تنقذ 103 مهاجرا غير شرعى قبالة السواحل الليبية
أنقذ جنود البحرية الألمانية 103 من المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية، وقال متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألمانى فى تصريح اليوم " الأحد " إن جميع ركاب القارب لم يتعرضوا لأية إصابات، وإنه تم إنقاذ المهاجرين على متن القارب .

وأضاف أن 97 رجلا وأربع نساء وطفلين كانوا على متن القارب ، حاولوا الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، ووفقا لبيانات الجيش الألمانى، فإن الجيش أنقذ 6705 شخصا من الغرق فى المنطقة البحرية الواقعة بين ليبيا وشرق أوروبا منذ شهر مايو الماضى حتى الآن.

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