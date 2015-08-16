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السفير السودانى بالقاهرة: إجراءات قانونية أخرت الإفراج عن مواطنينا

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السفير السودانى بالقاهرة: إجراءات قانونية أخرت الإفراج عن مواطنينا السفير السودانى بالقاهرة: إجراءات قانونية أخرت الإفراج عن مواطنينا
قال عبد المحمود عبد الحليم، السفير السودانى بالقاهرة، إنه التقى بوزير الخارجية المصرية سامح شكرى اليوم وأكد له أن تأخر إطلاق سراح 44 سودانيا سببه إجراءات قانونية.

وأضاف السفير السودانى بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى"، أنه مضى 10 أيام على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالافراج عنهم، مؤكدا أن تأخر اطلاق سراحهم أصاب السوادنين بالإحباط.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أصدر قرارا بالإفراج عن 44 سوادنيا بعد قرار الرئيس السوادنى عمر البشير الإفراج عن 101 مصري محتجزين داخل السجون السودانية يوم افتتاح قناة السويس الجديدة.


>- مصادر سودانية: المحبوسون المفرج عنهم بقرار السيسى لا يزالون داخل السجون
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