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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لـ18 أغسطس

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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لـ18 أغسطس تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لـ18 أغسطس
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 18 أغسطس الجارى، لسؤال رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وكذلك سؤال الموظف المختص بالترحيل فى شركة للطيران يوم 15 يناير، والمنوط به تبديل رحلة المتهم محمد عادل كيلانى.

وطلبت المحكمة كذلك حضور الفريق محمود حجازى مدير المخابرات الحربية السابق جلسة 1 سبتمبر، فضلاً عن طلب شهادة كل من اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى بجلسة 30 أغسطس، إضافة إلى اللواء أسامة سعد وكيل المخابرات العامة جلسة 24 أغسطس، واللواء محمد عمر وهبى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.


>رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" للقرار
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مصر 365

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