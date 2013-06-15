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حمزاوي: رفضنا مبادرة "الوسط".. ومتمسكون بانتخابات مبكرة

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حمزاوي: رفضنا مبادرة "الوسط".. ومتمسكون بانتخابات مبكرة حمزاوي: رفضنا مبادرة "الوسط".. ومتمسكون بانتخابات مبكرة

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

رفض الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب الحرية، مبادرة لم الشمل التي طرحها المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط.

وقال حمزاوي، في تغريدات أطلقها اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر": "تواصل معي المهندس أبوالعلا ماضي، وتحدث عن مبادرة لهم للم الشمل، وكان ردي أن خط مصر الحرية هو رفض الحوار والدعوة لانتخابات مبكرة، فلن نشارك في مؤتمرات أو حوارات، بل في الضغط الشعبي السلمي من أجل انتخابات رئاسية مبكرة".

وأضاف حمزاوي: "كفانا تشويها لمواقفنا الثابتة، الادعاء الزائف بقبولنا الحوار هو كادعاءات زائفة أخرى يسعى البعض لإعادة إنتاجها بين الحين والآخر، تماما كما سجلت رفضي في اجتماع سد النهضة لغياب الشفافية في مسألة سيناء وفي كلمة علنية خرج البعض، مدعيا شكري على الشفافية في سيناء"

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