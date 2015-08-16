أخبار عاجلة

المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصنداى تايمز: ترامب مرشح الرئاسة بأمريكا سعى للزواج من الأميرة ديانا

Google+ Print
الصنداى تايمز: ترامب مرشح الرئاسة بأمريكا سعى للزواج من الأميرة ديانا الصنداى تايمز: ترامب مرشح الرئاسة بأمريكا سعى للزواج من الأميرة ديانا
كشفت المذيعة البريطانية سيلينا سكوت، عن أن الملياردير والمرشح للرئاسة الأمريكية، دونالد ، سعى للزواج من الأميرة ديانا عقب انفصالها عن الأمير تشارلز عام 1996.

وأوضحت صحيفة الصنداى تايمز، البريطانية، الأحد، أن ترامب أغرق ديانا بباقات الزهور الضخمة، التى تبلغ قيمتها مئات الجنيهات، والتى داوم على إرسالها إلى قصر كنسينجتون فى لندن، منذ انهيار علاقتها بتشارلز، أمير ويلز.

وقالت سكوت إن ترامب كان ينظر إلى ديانا باعتبارها مكافأة لنفسه. مضيفة إن مع تكدس منزل أميرة ويلز بورود رجل الأعمال الأمريكى، أصبحت قلقة على نحو متزايد بشأن ما ينبغى عليها فعله، فضلا عن أنها بدأت تشعر كما لو أنه يتربص لها.

وتابعت المذيعة البريطانية الشهيرة، أنه خلال عشاء جمعها بديانا حيث كانت تربطهم علاقة صداقة، كانت الأميرة حائرة وسألتها "ماذا أفعل؟ لقد جعلنى قلقة دائما؟". وتقول سيلينا سكوت: "لقد نصحتها أن تتجاهله وتلقى بقلقها فى سلة المهملات؟".

وتتابع أن عندما توفت الأميرة ديانا فى حادث سيارة فى باريس عام 1997، أبلغ ترامب أصدقاءه أن أسفه الأكبر إنه لم يواعد ديانا، وقال إنه طالما اعتقد أن لديه فرصة لحياة رومانسية معها.

وتشير الصنداى تايمز إلى أن فى كتابه الصادر عام 1997، "فن العودة"، كتب ترامب: "ليس لدى سوى آسف وحيد فيما يتعلق بالنساء، وهو أننى لم أحظى بفرصة التقرب من ديانا سبنسر". وأضاف: "لقد ألتقيت بها فى مناسبات عديدة. كانت تضئ المكان بسحرها وحضورها. لقد كانت أميرة حقيقة- سيدة الحلم".

هذا فيما قال المتحدث باسم المرشح الجمهورى لإنتخابات الرئاسة الأمريكية ومقدم البرامج، نهاية الأسبوع الماضى، أن كلا من ترامب وديانا جمعتهما علاقة عظيمة وقد أحب كلاهما الآخر، لكن لا شىء تجاوز هذا.
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا

الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب»

السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب»