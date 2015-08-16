الصنداى تايمز: ترامب مرشح الرئاسة بأمريكا سعى للزواج من الأميرة ديانا

كشفت المذيعة البريطانية سيلينا سكوت، عن أن الملياردير والمرشح للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب ، سعى للزواج من الأميرة ديانا عقب انفصالها عن الأمير تشارلز عام 1996.

وأوضحت صحيفة الصنداى تايمز، البريطانية، الأحد، أن ترامب أغرق ديانا بباقات الزهور الضخمة، التى تبلغ قيمتها مئات الجنيهات، والتى داوم على إرسالها إلى قصر كنسينجتون فى لندن، منذ انهيار علاقتها بتشارلز، أمير ويلز.

وقالت سكوت إن ترامب كان ينظر إلى ديانا باعتبارها مكافأة لنفسه. مضيفة إن مع تكدس منزل أميرة ويلز بورود رجل الأعمال الأمريكى، أصبحت قلقة على نحو متزايد بشأن ما ينبغى عليها فعله، فضلا عن أنها بدأت تشعر كما لو أنه يتربص لها.

وتابعت المذيعة البريطانية الشهيرة، أنه خلال عشاء جمعها بديانا حيث كانت تربطهم علاقة صداقة، كانت الأميرة حائرة وسألتها "ماذا أفعل؟ لقد جعلنى قلقة دائما؟". وتقول سيلينا سكوت: "لقد نصحتها أن تتجاهله وتلقى بقلقها فى سلة المهملات؟".

وتتابع أن عندما توفت الأميرة ديانا فى حادث سيارة فى باريس عام 1997، أبلغ ترامب أصدقاءه أن أسفه الأكبر إنه لم يواعد ديانا، وقال إنه طالما اعتقد أن لديه فرصة لحياة رومانسية معها.

وتشير الصنداى تايمز إلى أن فى كتابه الصادر عام 1997، "فن العودة"، كتب ترامب: "ليس لدى سوى آسف وحيد فيما يتعلق بالنساء، وهو أننى لم أحظى بفرصة التقرب من ديانا سبنسر". وأضاف: "لقد ألتقيت بها فى مناسبات عديدة. كانت تضئ المكان بسحرها وحضورها. لقد كانت أميرة حقيقة- سيدة الحلم".

هذا فيما قال المتحدث باسم المرشح الجمهورى لإنتخابات الرئاسة الأمريكية ومقدم البرامج، نهاية الأسبوع الماضى، أن كلا من ترامب وديانا جمعتهما علاقة عظيمة وقد أحب كلاهما الآخر، لكن لا شىء تجاوز هذا.

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