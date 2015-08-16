بالفيديو.. سعيد طرابيك لـ"ست الحسن": بحب مراتى من 5 سنين واللى بيزمر ميخبيش دقنه"

قال الفنان سعيد طرابيك، تعليقًا على زواجه أمس: "أنا منفض دماغى من التعليقات دى، لأنه لن يجتمع أحد على رأى واحد"، مضيفًا: "أنا وهى بنضحك على بعض التعليقات الموجودة، تعليقات ملهاش أى لازمة، ناس بيقحموا نفسهم فى حياتى الخاصة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ست الحسن"، مع الإعلامية "شيريهان أبو الحسن"، على فضائية "أون تى فى"، إن المثل البلدى يقول "اللى بيزمر ميخبيش دقنه"، مشيرًا إلى أن زوجته عمرها 25 سنة، مستطردًا وهو يضحك: "أنا معنديش 80 سنة، أنا أصغر من كدة".

وأوضح، أنه لا ينشغل بكلام الناس ولكنه ينشغل بعلاقته مع زوجته، مردفًا: "بقالنا خمس سنين بنحب بعض، من أيام مسلسل عرفة البحر"، مشيرًا إلى أن قرار الزواج تأخر لأنه كان لديه بعض المشكلات.

وأشار إلى أن زواجه لاقى قبولاً من أهل زوجته، وسألوها فقالت: "أنا بحبه وعاوزة أتجوزه، والحكاية دى أشبعت غرورى أوى".

من جانبها ردت سارة طارق زوجة الفنان سعيد طرابيك على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى على زواجه: "كلامهم مش فى دماغى ولا بفكر فيه، أنا بفكر في شهر العسل وهنروح فين"، مستطردة: "سعيد بالنسبالى حاجة كبيرة أوى ومحبتش حد زيه فى دنيتى كلها، ومتهيألى مش هحب قبله ولا بعده".

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