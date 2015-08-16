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بالفيديو.. محلب لمن يطلقون على جولاته "شو إعلامى": سامحكم الله

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بالفيديو.. محلب لمن يطلقون على جولاته "شو إعلامى": سامحكم الله بالفيديو.. محلب لمن يطلقون على جولاته "شو إعلامى": سامحكم الله
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن كل ما يرهق المواطنين من مشكلات تضعها على رأس أولوياتها، مضيفًا أن الحكومة تسعى لتغيير الواقع من السيئ إلى الأفضل.

وأضاف محلب خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، على فضائية "صدى البلد"، ردًا على من يطلقون على جولاته بأنها "شو إعلامى": "سامحكم الله"، مشيرًا إلى أن ما يظهر فى الإعلام لا تمثل 25% من الجولات الحقيقة، لأنه عندما يتواجد فى الجولات يعرف العلاج المضبوط، لا تظهرها التقارير.

وأوضح محلب، أنه خلال أسبوعين سيصبح معهد القلب نموذجًا لما يجب أن تكون عليه المستشفيات فى ، وردًا على سؤال المذيع: "هل المستشفيات فى مصر ترضى رئيس الوزراء، قال: "لا طبعًا".

وأشار محلب إلى أنه يتابع يوميًا قرار استقبال المستشفيات الخاصة لغير القادرين لمدة 48 ساعة مجانًا، لافتاً إلى أن هناك أخطاء يتم محاسبتها، وأصبحت بشكل أقل.


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مصر 365

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