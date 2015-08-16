أخبار عاجلة

المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق بمطعم بقرية بنى حرب سوهاج دون خسائر فى الأرواح

Google+ Print
السيطرة على حريق بمطعم بقرية بنى حرب سوهاج دون خسائر فى الأرواح السيطرة على حريق بمطعم بقرية بنى حرب سوهاج دون خسائر فى الأرواح
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بأحد المطاعم، بناحية بنى حرب دائرة مركز شرطة طهطا دون وقوع خسائر بالأرواح.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بناحية قرية بنى حرب دائرة مركز شرطة طهطا وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وأشارت التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميدعمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد عزت رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بنشوب الحريق بمطعم ملك "محمود أ م" 27 عاما حاصل على معهد خدمة اجتماعية، لم ينتج عن ذلك أى إصابات وانحصرت التلفيات فـى احتراق عدد "4" أجولة فول وبعض محتويات المطعم ودراجة هوائية وبسؤال مالك المطعم أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فـى وجود مصدر حرارى ونفى الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعـة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365