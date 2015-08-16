السيطرة على حريق بمطعم بقرية بنى حرب سوهاج دون خسائر فى الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بأحد المطاعم، بناحية بنى حرب دائرة مركز شرطة طهطا دون وقوع خسائر بالأرواح.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج بلاغا من إدارة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بناحية قرية بنى حرب دائرة مركز شرطة طهطا وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وأشارت التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميدعمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد عزت رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بنشوب الحريق بمطعم ملك "محمود أ م" 27 عاما حاصل على معهد خدمة اجتماعية، لم ينتج عن ذلك أى إصابات وانحصرت التلفيات فـى احتراق عدد "4" أجولة فول وبعض محتويات المطعم ودراجة هوائية وبسؤال مالك المطعم أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فـى وجود مصدر حرارى ونفى الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعـة.

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