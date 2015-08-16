مسئول تركى: حماس تعتزم تحقيق اتفاق شامل مع إسرائيل

قال "ياسين أقطاى"، مستشار رئيس الوزراء التركى داوود أوغلوا: إن حركة حماس تتحرك باتجاه تحقيق اتفاق شامل مع إسرائيل، يتضمن رفع الحصار وفتح المعابر وبلورة اتفاق تهدئة.

وأضاف أقطاى، فى تصريحات صحفية له، نقلتها عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل بحث مع مسئولين أتراك الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة بين حماس وإسرائيل، إضافة لرزمة تعهدات تركية جديدة حيال قطاع غزة.

ونقل موقع المصدر الإسرائيلى عن مصادر فى حركة حماس قولها إن مجلس الشورى للحركة عقد أول أمس (الجمعة) فى قطاع غزة، جلسة موسعة لبحث آخر ما طرحه المبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية، تونى بلير، فى زيارته الأخيرة لقطر والتى التقى خلالها رئيس المكتب السياسى، خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق.

وأضاف الموقع الإسرائيلى أن أعضاء المكتب السياسى المتواجدين فى غزة بحضور إسماعيل هنية عرضوا ما قدمه بلير للقيادة فى قطر، مبينة أن أهم ما طرحه المبعوث الدولى السابق موافقة إسرائيل على ممر مائى تحت مراقبتها ورفع الحصار بشكل كامل، والسماح لآلاف العمال من غزة بالدخول لإسرائيل مقابل أن توقف حماس حفرياتها على الحدود، وتمنع إطلاق الصواريخ وأن تقبل بتهدئة لا تقل عن 8 أعوام.