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“صحة أسوان”: 6 وفيات و36 مصاب بسبب الإجهاد الحراري.. وشفاء 15 حالة

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“صحة أسوان”: 6 وفيات و36 مصاب بسبب الإجهاد الحراري.. وشفاء 15 حالة “صحة أسوان”: 6 وفيات و36 مصاب بسبب الإجهاد الحراري.. وشفاء 15 حالة

صحة أسوان

قال الدكتور محمد سرور وكيل مديرية الصحة بأسوان، إن عدد الوفيات بالإجهاد الحراري بلغ 6 حالات، بينما وصل عدد المصابين إلى 36 حالة وهم من ترددوا على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان.

وأضاف سرور أنه تماثل للشفاء 15 مصاب، ويتلقى العلاج بالمستشفيات حتى الآن 21 مصاب، موضحًا أن المؤشرات الأولية للإصابة بالإجهاد الحراري هي الشعور بالدوار وجفاف الجلد وإحمرار العين، والإعياء الشديد مع إرتفاع درجة حرارة الجسم، مشيرًا إلى أن الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة هم صغار السن بدءًا من الأطفال حديث الولادة حتى سن خمس سنوات، والسيدات المتواجدات بشكل مستمر في المطبخ، أو الأماكن المغلقة غير المعرضة للتهوية.

أوضح “سرور” أن ذلك بجانب كبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة تأثر على مناعة المريض مثل التليف الكبدي أو أمراض القلب والسكر،لافتًا إلى ضرورة تجنب تلك الفئات الأسباب التي تعرضهم للإجهاد الحراري وشرب كميات كبيرة من السوائل، ويجب فور ظهور الأعراض التخفف من الملابس وإستخدام الكمادات مع وضع كميات من الماء على المصاب، فضلًا عن وجود غرف عزل مجهزة في المستشفيات لإستقبال تلك الحالات.

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