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بالفيديو.. طفلة تهاجم محافظ بورسعيد: «لا يهتم بالنظافة»

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بالفيديو.. طفلة تهاجم محافظ بورسعيد: «لا يهتم بالنظافة» بالفيديو.. طفلة تهاجم محافظ بورسعيد: «لا يهتم بالنظافة»

شريف بركات الحياه الان

أُصيب الإعلامي شريف بركات بحالة اندهاش في مداخلة طفلة بورسعيدية، على الهواء في برنامج ” الحياة الآن ”  الذي يتبنى حملة ” نظيفة ” ، عندما علقت الطفلة على صور للقمامة ببورسعيد قد أرسلتها للبرنامج، قائلة: هيا مصر اتزنقت بعد 25 يناير وباعت معدات جمع القمامة؟ ، كما هاجمت الطفلة محافظ بورسعيد الذي لايهتم بالنظافة، بل يهتم بتكريم الراقصات .

وهنا قاطعها شريف بركات، مؤكدا ـن ذلك ليس موضوع الحلقة، وقال: خلينا في قضية القمامة، مما استدعى شريف بركات بسؤالها عن عمرها، فقالت انها في الصف الأول الإعدادي.

 

 

 

 

 

 

 

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