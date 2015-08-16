“المصريين الأحرار” يحذر من استمرار “الأداء المتطرف” فى التعامل مع المناخ

حذر حزب المصريين الأحرار، من استمرار الأداء المتطرف في التعامل مع المناخ والذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

وقال الدكتور ماهر عزيز رئيس لجنة الطاقة والبيئة في الحزب، إن “الموجة الحارة” التي تشهدها البلاد هى نتيجة للأداء المتطرف الذي يمارسه الإنسان في التعامل مع المناخ والذي تسبب في ظاهرة “الاحتباس الحراري” ما يهدد بكوارث قد تحدث مستقبلا وتؤثر على الكرة الأرضية بأكملها.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمصريين الأحرار، إلى أن الزيادة في درجة حرارة الأرض خلال العشرين سنة الأخيرة تساوى الزيادة التى حدثت خلال 130 عاماً قبلها، مما ينبىء بتسارع معدلات الزيادة ويهدد الكون كله بكارثة.

وطالب العالم كله بدق ناقوس الخطر في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وخفض الانبعاث الملوثة للبيئة، والاعتماد على الطاقات المتجددة في التنمية، وهذا يلقي بدور أكبر على الـ192 دولة الأعضاء فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة والمعنية بتغير المناخ والتى لابد وأن تضع خطة بديلة للحفاظ على البيئة والمناخ فى اجتماعها المقبل نهاية العام الجاري.