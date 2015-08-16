بالصور.. إجراء أول عملية قسطرة في المخ بالمستشفى الجامعي بأسوان

بدأت كلية الطب بجامعة أسوان إجراء أول عمليات قسطرة بالمخ فى الصعيد بأكمله لعلاج بعض الحالات المصابة بنزيف أو جلطات فى المخ أوعيوب خلقية تؤدى إلى حدوث بعض الأزمات .

وقالت الدكتورة إيمان خضر أستاذ الأمراض العصبية بجامعة أسيوط والمشرف على قسم الأمراض العصبية بجامعة أسوان إن عمليات قسطرة المخ فى كلية الطب بجامعة أسوان هى الأولى على مستوى مستشفيات الصعيد بأكملها، نظراً لمجهود رئيس جامعة أسوان الدكتور منصور كباش تم توفير جميع مستلزمات القسطرة المخية وبدءت فى مستشفى الجامعة منذ أسبوعين كقسطرة علاجية تمهيداً لإجراء التشخيصة التي تم تنفيذها اليوم على عدد من الحالات المصابة بأمراض في المخ.

وأضافت الدكتور إيمان، أنه سيتم توفير جزء كبيرة من مستلزمات القسطرة المخية بالمستشفى الجامعي حتى تسير الأمور بالمستشفى فى تلك العمليات على ما يرام وتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي الصعيد، كما أن الدولة حالياً توفر تكاليف القسطرة المخية على العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت أنه سيتم العلاج على نفقة الدولة للمرضى المصابين بعيب خلقى أو وحمة وريدية أو شريانية فى المخ أو ضيق فى الشريان الثباتى حيث يصدر له قرار بالعلاج على نفقة الدولة ويجرى القسطرة فى جامعة أسوان ،وتتم تجهيز الغرفة الخاصة بالقسطرة المخية فى مستشفى أسوان الجامعي.

وأشارت إلى أن القسطرة المخية تجرى لكبار السن المصابين بجلطات أو نزيف فى المخ نتيجة عيوب خلقية وممكن تكون حل لشفائهم بشكل كامل أو التقليل من إحتمالية حدوث أي مضاعفات لأنها تعالج الشريان الثباتي وشرايين الرقبة وبتوسيعها لتتحسن الأمور بدرجة كبيرة لمنع تكرار الجلطات، وتستضيف المستشفى الدكتور أحمد بسيوني أستاذ مساعد فى جامعة عين شمس لإجراء القسطرة.