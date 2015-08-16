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انتشال جثة شاب غارق قرب شاطئ رأس سدر بالسويس

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انتشال جثة شاب غارق قرب شاطئ رأس سدر بالسويس انتشال جثة شاب غارق قرب شاطئ رأس سدر بالسويس
انتشلت وحدة بحرية تابعة للقاعدة البحرية فى السويس، جثة شاب غارق، وذلك قرب شاطئ رأس سدر على الساحل الشرقى لخليج السويس.

وكان فريق البحث والإنقاذ البحرى بالدفاع المدنى فى السويس قد انتشل يومى الجمعة والسبت الماضيين 5 جثامين لأشخاص توفوا غرقا، 3 منهم بالعين السخنة، و2 آخرين غرقوا خلال السباحة بالشاطئ الشعبى بالأدبية.

وقال مصدر أمنى إنه من المرجع أن تكون الجثة التى انتشلتها القوات البحرية لأحد الشباب الذين غرقوا أمس السبت، حيث لم تصل أى بلاغات بمفقودين اليوم الأحد، وذلك مع الوضع فى الاعتبار اتجاه الرياح التى دفعت الجثة للاتجاه الشرقى حيث شاطئ رأس سدر.

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مصر 365