ضبط 750 كيلو مخلفات لحوم فاسدة بمصنع بسطرمة بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط مخلفات لحوم فاسدة بمصنع بسطرمة بشبرا الخيمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20383 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م وأخطرت النيابة لبدء التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من نائبه بقيام ضباط مباحث تموين القليوبية، بالتنسيق مع الرقابة التموينية، تمكنت من ضبط فادى ص" 34 سنة المدير المسئول عن مصنع بسطرمة بناحية شارع النص إبراهيم بك – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، ومقيم بنجع حمادى – قنا، وذلك لحيازته مخلفات لحوم البسطرمة غير صالحى للاستهلاك الآدمى، وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وضبط بالمصنع عدد ( 35 برنيكة بلاستيك بكل منها عدد 4 كيس لحوم زنة الواحد 5 كجم بإجمالى وزن 700 كجم – 50 كجم لحوم داخل شيكارة بلاستيك غير مدون عليها أى بيانات).

بتوقيع الكشف الطبى البيطرى على اللحوم، تلاحظ وجود تغيير واضح فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.