مصرع وإصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب – الغردقة

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم زوج وزوجته وثالث مجهول الهوية فيما أصيب 4 من أطفالهم في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بمنطقة رأس شقير بطريق رأس غارب الغردقة، وتم نقل المتوفين لمشرحة مستشفي رأس غارب وتحرر محضر بالحادث.

وأكد الدكتور حسام الدين جميل مدير عام إسعاف البحر الأحمر، إنقلاب السيارة رقم 825 ع م م بالكيلو 40 طريق رأس غارب – الغردقة، وهم في طريقهم للغردقة، والذي أسفر عن إصابة أربعة أفراد ووفاة ثلاثة أخرين من أسرة واحدة.

وتبين من التحقيقات أن المصابين هم، “عمر محمد محمود 8 سنوات و نسمة محمد محمود 19 سنة و محمود محمد محمود وبسمة محمد محمود 15 سنة وان المتوفين محمد محمود عبد المنعم 45 سنة وشيرين عبد الرحيم حماد 35 سنة”، وثالث مجهول الهوية.