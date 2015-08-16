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انقطاع التيار الكهربائى فى أرض الجنينة بشبرا الخيمة يثير غضب الأهالى

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انقطاع التيار الكهربائى فى أرض الجنينة بشبرا الخيمة يثير غضب الأهالى انقطاع التيار الكهربائى فى أرض الجنينة بشبرا الخيمة يثير غضب الأهالى
تسبب انقطاع الكهرباء فى منطقة أرض الجنينة وعدة مناطق أخرى بشبرا الخيمة، فى حالة من الغضب بين الأهالى، وذلك لانقطاعها منذ ساعتين خاصة فى ظل ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع المياه أيضا.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة الكهرباء يجب حلها خاصة فى تلك الأيام التى تشهد فيها البلاد موجة حارة، مؤكدين أن منطقة شبرا الخيمة تنقطع فيها المياه بعد انقطاع الكهرباء مباشرة، بسبب اعتماد معظم المنازل على صعود المياه عن طريق الموتور.

وطالب الأهالى المسئولين عن شركة الكهرباء سرعة التدخل لعودة التيار الكهربائى مرة أخرى حرصا على حياة المواطنين، خاصة فى ارتفاع درجات الحرارة، كما طالبوا المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بسرعة التدخل فى المشكلة.

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