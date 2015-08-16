محافظ سوهاج يعلن عن مسابقة حول تصميم أفضل الابتكارات لخدمة المواطنين

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن مسابقة حول تصميم أفضل الابتكارات الحكومية التى تساهم فى تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وخدمة المواطنين المتعاملين معه. على أن تقدم جوائزها فى مؤتمر "الإبداع الحكومى" المزمع عقده قبل نهاية العام الحالى.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى فى مصر والتى أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وأعتمدت من مجلس الوزراء فى أغسطس 2014م، والتى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارة للدولة وبصفة خاصة في مجال تنمية وبناء قدرات ومهارات العنصر البشرى ، بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات كل فى مجال إختصاصه .

وقد تم إنشاء رابط إلكتروني علي موقع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حتى يمكن للمتسابقين الدخول وتسجيل ابتكاراتهم عليه وهو : www.ad.gov.eg.

وأشار المحافظ إلى أن الجوائز المقترحة من المركز الأول وحتى الرابع 15 ألف جنيه، ومن الخامس وحتى الثامن 10 آلاف جنيه ومن التاسع وحتى الثانى عشر 7 آلاف جنيه، ومن المركز الثالث عشر وحتى العشرون 5 آلاف جنيه. بإجمالي جوائز قدرها 168 ألف جنيه.