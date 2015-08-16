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ضبط 4 محلات جزارة ومحل بقالة بدون تراخيص فى حملة تموينية بسوهاج

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ضبط 4 محلات جزارة ومحل بقالة بدون تراخيص فى حملة تموينية بسوهاج ضبط 4 محلات جزارة ومحل بقالة بدون تراخيص فى حملة تموينية بسوهاج
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، فى بيان له، أن لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مكونة من نائب رئيس المركز لشئون القرى وأعضاء من إدارة تموين سوهاج والإدارة الصحية والإدارة البيطرية وممثل عن مصلحة الدمغة والموازين، قامت بالمرور على المحلات التجارية والأسواق، حيث تم ضبط 4 محلات جزارة تعمل بدون ترخيص ناحية مركز سوهاج وقرية الشعارنة الغربية وناحية قرية إدفا، وناحية نجع النجار، كما تم ضبط محل بقالة أيضا يعمل بدون ترخيص بناحية نجع النجار، وتم إخطار القوى العاملة والأمن الصناعى.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وبتأمين من رئيس قطاع الجنوب بجرجا وقسم شرطة جرجا بحملة مكبرة للمرور على المقاهى المخالفة والمتعدية بالفرش على الشوارع الرئيسية، حيث تم المرور على عدد 9 مقاه قام أصحابها بغلقها وترك المكان.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة عدد 201 كرسى بلاستيك، وعدد 7 كرسى خيزران، 4 كرسى حديد، 8 طقطوقة حديد، 22 طقطوقة بلاستيك، 2 شيشة كاملة، 1 بنك خشبى، 11 ترابيزة خشب، 3 ترابيزة حديد، عدد 1 شواية مأكولات، بإجمالى 261 قطعة مضبوطات وتكسير أكثر من 150 شيشة، وتم وضع المضبوطات بمخازن الوحدة وتم تحرير عدد 10 محاضر مخالفات .

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميدانى المكثف لضبط الإشغالات وإزالة المخالفات من شوارع قرى ومدن الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة.

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مصر 365