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افتتاح وحدة حضانات جديدة بمستشفى المنصورة العام

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افتتح الدكتور سعد عبد اللطيف مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، وحدة الحضانات الجديدة بمستشفى المنصورة العام القديم، وكان برفقته الدكتور سعيد عبد الهادى، عميد طب المنصورة، والدكتور أمجد فؤاد، مدير الجهاز الهضمى بالمنصورة، وأ.د. محمد رضا بسيونى، رئيس وحدة الحضانات بمستشفى الأطفال الجامعى، والدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ.

وتبلغ سعة الوحدة الجديدة 17 حضانة، و7 أجهزة تنفس صناعى، و2 "سباب"، وجهاز أشعة نقّال، وجهاز تحليل الغازات بالدم، وجهاز إيكو (أشعة تليفزيونية)، و20 مونيتور، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 5 ملايين جنيه، منهم مليون جنيه تبرعات من رجال الأعمال.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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مصر 365