ولى أمر طالب بجامعة الإسكندرية:"ابنى اتظلم والوزير رفض يكلمنى"

قال أحمد عطا، ولى أمر طالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن ابنه تعرض لظلم شديد نظرًا لتجاهل تصحيح ورقة امتحانه والتى كانت سببًا فى رسوبه بامتحان الفرقة الثانية، موضحًا أن ابنه قد تعرض للظلم بسبب سحب ورقة إجابته قبل انتهاء موعد الامتحان.

وأضاف ولى الأمر أنه جاء خصيصًا لوزير التعليم العالى لكى يعرض عليه مشكلته، ولكنه فشل فى الوصول إليه بسبب الحراسات الخاصة للوزير.

وفى سياق منفصل، قال محمد فرج، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، إنه تقدم بتظلم لإدارة الكلية ولكنهم رفضوا قبولها، مضيفًا أنه حاول مقابلة عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لكى يجدوا حلاً فى مشاكل طلاب كلية الحقوق ولكن دون استجابة.