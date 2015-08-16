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وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية ببورسعيد ضد وزير التعليم بسبب درجات الحضور

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وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية ببورسعيد ضد وزير التعليم بسبب درجات الحضور وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية ببورسعيد ضد وزير التعليم بسبب درجات الحضور
نظم طلاب الثانوية العامة ببورسعيد وقفة احتجاجية ضد تصريحات الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم التى بمنح الطلاب والطالبات 10 درجات تضاف على المجموع فى حالة المواظبة على الحضور والسلوك داخل المدرسة.

وقال الطالب أحمد محمد نور الدين، إن تصريحات الوزير تطيح بأحلامنا ومستقبلنا ومن ثم وجب عليه إلغاء إعادة القيد برسومه الجائرة التى تصل 1000 جنيه بدلاً من 10 جنيهات مما تمثل عبئًا على أولياء الأمور أصحاب المرتبات الزهيدة.

وأضاف الطالب عبد الرحمن على، أن الدكتور محب الرافعى وزير التعليم يريد أن يجعلنا حقل تجارب كالفئران وندفع فى النهاية ثمن القرارات التى فى ضوئها تغيير مفاهمنا وتقتل الحلم الجميل بداخلنا وعليه تصحيح المفاهيم ومراجعة المنظومه من جديد على الطلاب الجدد.

ومن جانبهم هتف الطلاب والطالبات مرددين يا وزير أقول الحق التعليم فاشل ولا... لأ، ياحكومة قولى الحق دا ظلم ولا عدل"، التعليم بقى كله دروس والغياب بقى بالفلوس.

ومن جانبه أكد طارق الضو وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أن الوزير بصدد إصلاح منظومة التعليم بكل مالها وما عليها حتى يعيد هيبة المدرسة والمدرس حتى لاتصبح المدرسة مضيعة للوقت من خلال المحاضرات التى تعطى للطالب حق اختيار المدرس، مؤكدًا أن هذه التصريحات لم تفعل حتى الآن بقرارات وزارية أو كتب دورية، لافتا أن هناك إجتماعات سوف تعقد مع مجلس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية لبحث تصريحات الرافعى التى تهدف لتشغيل المدرسة والمدرس لصالح الطلاب للوصول إلى كليات القمة بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

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مصر 365