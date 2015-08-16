القوى العاملة فى بني سويف تبدأ التدريب المهني لرفع قدرات العمال

أعلنت مديرية القوى العاملة ببنى سويف عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التدريب المهنى للعام المالى 2015/2016 بمركز التدريب المهنى شرق النيل، والمواقع التابعة له فى جميع المراكز وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا عدًا يوم الجمعة والسبت.

من ناحيته أكد سيد الشرقاوى، مدير عام القوى العاملة، أن مدة التدريب 3 شهور للذكور والإناث من 18 إلى 40 سنة ويشمل مهن: تشغيل ماكينات، وميكانيكا سيارات، وجرارات، وتبريد وتكييف، وتفصيل وخياطة، وإلكترونيات، وصيانة وتعليم الحاسب الآلى، وصيانة أجهزة منزلية، وتشكيل معادن لحام، وتعبئة، وتغليف، ونقش، وزخرفة، بالإضافة إلى مهنتى النجار وحداد المسلح، وصيانة المحمول والدش.

وأضاف مدير القوى العاملة أنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن متوسط، متفرغًا تمامًا طيلة مدة التدريب، يجتاز الاختبارات الشخصية المعمول بها بمركز التدريب مع إحضار صور ضوئية من المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي وصور شخصية وكعب عمل، ولا يجوز التقدم لمن حصل على تدريب تحويلى.

وأشار الشرقاوى إلى أن المتدرب يتمتع بمميزات وهى توفير وسيلة مواصلات لنقله من مديرية القوى العاملة إلى مركز التدريب والعودة، وصرف بدل انتقال وتغذية، وجوائز مالية لأوائل الخريجين، ومنح المتدرب شهادة خبرة يستطيع العمل بها داخل وخارج البلاد.