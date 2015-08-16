أخبار عاجلة

المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القوى العاملة فى بني سويف تبدأ التدريب المهني لرفع قدرات العمال

Google+ Print
القوى العاملة فى بني سويف تبدأ التدريب المهني لرفع قدرات العمال القوى العاملة فى بني سويف تبدأ التدريب المهني لرفع قدرات العمال
أعلنت مديرية القوى العاملة ببنى سويف عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التدريب المهنى للعام المالى 2015/2016 بمركز التدريب المهنى شرق النيل، والمواقع التابعة له فى جميع المراكز وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا عدًا يوم الجمعة والسبت.

من ناحيته أكد سيد الشرقاوى، مدير عام القوى العاملة، أن مدة التدريب 3 شهور للذكور والإناث من 18 إلى 40 سنة ويشمل مهن: تشغيل ماكينات، وميكانيكا سيارات، وجرارات، وتبريد وتكييف، وتفصيل وخياطة، وإلكترونيات، وصيانة وتعليم الحاسب الآلى، وصيانة أجهزة منزلية، وتشكيل معادن لحام، وتعبئة، وتغليف، ونقش، وزخرفة، بالإضافة إلى مهنتى النجار وحداد المسلح، وصيانة المحمول والدش.

وأضاف مدير القوى العاملة أنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن متوسط، متفرغًا تمامًا طيلة مدة التدريب، يجتاز الاختبارات الشخصية المعمول بها بمركز التدريب مع إحضار صور ضوئية من المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي وصور شخصية وكعب عمل، ولا يجوز التقدم لمن حصل على تدريب تحويلى.

وأشار الشرقاوى إلى أن المتدرب يتمتع بمميزات وهى توفير وسيلة مواصلات لنقله من مديرية القوى العاملة إلى مركز التدريب والعودة، وصرف بدل انتقال وتغذية، وجوائز مالية لأوائل الخريجين، ومنح المتدرب شهادة خبرة يستطيع العمل بها داخل وخارج البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365