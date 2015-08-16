وزير الصحة لليوم السابع: إقامة كلية للطب بالأقصر لتدعيم المحافظة بالأطباء

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، اليوم الأحد، خلال جولته بمستشفى الأقصر الدولى برفقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزارء الحكومة ، عن إقامة كلية للطب بمحافظة الأقصر، وذلك لتدعيم المحافظة بالأطباء لرفضهم العمل فى المحافظة ومستشفياتها ووحداتها الصحية.

وأضاف وزير الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، – على هامش جولته بالمستشفى – أنه يجرى حاليًا الإعداد لقرار يخدم المحافظة، وذلك لاعتبار محافظة الأقصر منطقة نائية لتشجيع الأطباء على العمل فى المحافظة وخدمة المواطنين بشكل أكبر.

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