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وزير الصحة لليوم السابع: إقامة كلية للطب بالأقصر لتدعيم المحافظة بالأطباء

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وزير الصحة لليوم السابع: إقامة كلية للطب بالأقصر لتدعيم المحافظة بالأطباء وزير الصحة لليوم السابع: إقامة كلية للطب بالأقصر لتدعيم المحافظة بالأطباء
أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، اليوم الأحد، خلال جولته بمستشفى الأقصر الدولى برفقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزارء ، عن إقامة كلية للطب بمحافظة الأقصر، وذلك لتدعيم المحافظة بالأطباء لرفضهم العمل فى المحافظة ومستشفياتها ووحداتها الصحية.

وأضاف وزير الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، – على هامش جولته بالمستشفى – أنه يجرى حاليًا الإعداد لقرار يخدم المحافظة، وذلك لاعتبار محافظة الأقصر منطقة نائية لتشجيع الأطباء على العمل فى المحافظة وخدمة المواطنين بشكل أكبر.
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مصر 365

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