المؤبد لـ7 متهمين فى الخصومة الثأرية بين "أبو سحلى" و"المخالفة" بفرشوط

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين طه محمود ورأفت محمد، وأمانة سر عبد اللطيف عبد الحميد، وأشرف جعفر، بالسجن المشدد 25 سنة حضوريا لمتهم وغيابيًا لـ6 آخرين، فى إحدى قضايا الثأر بين عائلتى "أبو سحلى" و"المخالفة" بفرشوط والتى حملت رقم 528 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 307 كلى قنا.

ترجع أحداث القضية إلى 14 سبتمبر 2014 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بفرشوط بلاغًا بمقتل سامى طه عبد الله أبو مخلوف، وإصابة 3 آخرين فى تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى "أبوسحلى" و"المخالفة" بفرشوط.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة، محمد.ح.ش ، و6 آخرين قاموا بإطلاق النيران على المجنى عليه والمصابين أخذًا بالثأر.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم الأول، ولم تتمكن من القبض على باقى المتهمين، وأحالت القضية إلى جنايات نجع حمادى والتى قضت فيها المحكمة اليوم بالسجن المؤبد حضوريًا للمتهم الأول وغيابيًا لباقى المتهمين.