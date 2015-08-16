مقتل تونسية بيد عسكريين أثناء ملاحقة مجموعة مسلحة

قتلت امراة واصيب رجل مساء السبت فى وسط غرب تونس حين اطلق عسكريون النار على سيارتهما معتقدين انها تعود الى عناصر مسلحة، بحسب ما افاد المتحدث باسم وزارة الدفاع وكالة فرانس برس.

واوضح بلحسن الوسلاتى ان الجيش كان تلقى معلومات عن سيارة تقل "مجموعة مسلحة" فى منطقة القصرين وارسل عسكريين لاقتفاء اثرها.

واضاف المتحدث ان السيارة التى كانت تقل المراة والرجل كانت "غير منظورة الى حد ما" بجانب طريق سيدى حراث على سفح جبل سمامة. ولدى عبور القافلة العسكرية "اقلع السائق بالسيارة" التى باتت بين الية الجيش الاولى والثانية التى ترافقها.

وتابع "كاد ان يصطدم باليتنا كان يمكن ان يكونوا عناصر مسلحة فى سيارة مفخخة. ما دفع (العسكريين) الى اطلاق النار"، لافتا الى ان المكان الذى وقع فيه الحادث هو "منطقة عمليات عسكرية".

واورد الوسلاتى انه لم يتضح ما اذا كان السائق تصرف عمدا او انه اصيب بالذعر وحاول الفرار، وقال "التحقيق سيظهر ذلك".

وافاد مصدر طبى فى مستشفى القصرين ان المرأة اصيبت بجرح قاتل فى كليتها، فيما اصيب الرجل فى كتفه، وتقع منطقة القصرين على سفح جبل الشعانبى حيث يطارد الجيش التونسى منذ 2012 جهاديين مسلحين مسؤولين عن هجمات خلفت عشرات القتلى فى صفوف العسكريين وعناصر الشرطة.

ونهاية اغسطس 2014، قتلت الشرطة التونسية شابتين تحمل احداهما الجنسية الالمانية كانتا تستقلان سيارة فى القصرين بعدما اعتقدت انهما تنتميان الى مجموعة مسلحة.