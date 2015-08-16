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جرحى فى هبوط اضطرارى لمروحية تابعة للقوة الدولية فى دارفور

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جرحى فى هبوط اضطرارى لمروحية تابعة للقوة الدولية فى دارفور جرحى فى هبوط اضطرارى لمروحية تابعة للقوة الدولية فى دارفور
أعلنت البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى لحفظ السلام فى اقليم دارفور المضطرب فى غرب السودان (يوناميد) الاحد ان هبوطا اضطراريا لاحدى مروحياتها ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح.

واورد بيان للبعثة ان "مروحية تابعة ليوناميد هبطت اضطراريا فى منطقة سرف عمره بشمال دارفور ما اسفر عن اصابة عدد من ركابها، لكن من دون سقوط قتلى".

وركاب المروحية مجموعة من السودانيين والاجانب انطلقوا من الفاشر، كبرى مدن ولاية شمال دارفور، ولم يحدد البيان عددهم.

واكدت يوناميد عدم معرفة سبب الهبوط الاضطرارى الذى وقع عند الساعة الثانية عشرة والنصف بالتوقيت المحلى (09,30 تغ) لكنها اشارت الى انها تجرى تحقيقا فى الحادث .

والبعثة منتشرة فى الاقليم منذ عام 2007 اثر نزاع بين المركزية التى يسيطر عليها العنصر العربى ومجموعات مسلحة معارضة من عناصر افريقية تتهم الخرطوم بتهميشها، ولدى البعثة اكثر من 17 الفا من قوات حفظ السلام وافراد الشرطة ينتشرون فى الاقليم.

وقتل جراء النزاع فى دارفور 300 الف شخص وفق الامم المتحدة كما نزح 2,5 مليون اخرين من منازلهم، واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم ضد الانسانية فى دارفور.

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مصر 365

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