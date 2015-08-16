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القبض على 5 من أعضاء الإخوان بحوزتهم منشورات تحرض ضد الجيش والشرطة بالدقهلية

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القبض على 5 من أعضاء الإخوان بحوزتهم منشورات تحرض ضد الجيش والشرطة بالدقهلية القبض على 5 من أعضاء الإخوان بحوزتهم منشورات تحرض ضد الجيش والشرطة بالدقهلية

أرشيفية

قرر المستشار محمد الزنفلي المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية حبس 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، والذين تم ضبطهم وبحوزتهم منشورات تحرض ضد الجيش والشرطة وتدعو لإثارة الشغب والعنف و أجهزة “لاب توب ” وأجهزة آى باد تحتوي علي أوراق تنظيمية وتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الأرهابية بهدف نشر الفوضى والشغب.

وكان اللواء عاصم حمزة مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث يفيد بضبط “ص. إ. أ – 22 سنة – طالب بكلية التجارة”، و”م.ج .خ – 25 سنة” حاصل علي بكالوريوس هندسة ومقيمين بطلخا و “أ. م. ح – 28 سنة” حاصل علي ليسانس أصول دين و”م.ص .م 23 سنة طالب بصيدلة الأزهر ومقيمين بقرية ميت عنتر التابعه لمركز طلخا و”م.إ.ا – 22 سنة” طالب بصيدلة الأزهر ومقيم بمدينة نبروه.

حيث عثر بحوزتهم على منشورات تحرض ضد الجيش والشرطة وتدعو لإثارة الشغب والعنف و أجهزة “لاب توب” وأجهزة آي باد تحتوي علي أوراق تنظيمية وتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بهدف نشر الفوضى والشغب بجامعتي المنصورة والأزهر وكذا داخل مدن ومراكز وقرى المحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد.

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