بالفيديو - استفاقة أرسنال.. المدفعجية يهزمون بالاس في عقر داره

استطاع أرسنال تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بتغلبه خارج ملعبه 2-1 على كريستال بالاس.

واستعاد بطل كأس الدرع الخيرية عافيته بعدما تلقى الخسارة على ملعبه الجولة الماضية 2-0 أمام وست هام يوناتيد.

افتتح الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو النتيجة بركلة مقصية رائعة في الدقيقة 16 تقدم بها للمدفعجية.

عادل النتيجة جويل وارد لكريستال بالاس في الدقيقة 28 بتسديدة أرضية صاروخية سكنت شباك بتر تشيك.

وفي الشوط الثاني مع حلول الدقيقة 55 سجل اللاعب داميا ديلاني هدفا عكسيا في مرماه بالخطأ ليمنح رجال المدرب أرسين فينجر نقاط المباراة الثلاث.

وتساوى الفريقان بذلك في رصيد النقاط (3) بعدما فاز بالاس في الجولة الأولى خارج ملعبه 3-1 على نورويتش سيتي.

وتنتظر أرسنال مواجهة صعبة الجولة المقبلة أمام ليفربول على ملعب الإمارات، فيما يستضيف كريستال بالاس فريق أستون فيلا.

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