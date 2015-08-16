أخبار عاجلة

المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية -
ضبط موظف أثناء تنقييه عن الآثار داخل منزله بالأقصر -
الشيوخ الأمريكي يجرد الأقلية من سلطة عرقلة اختيارات ترامب للمحكمة العليا -
عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - استفاقة أرسنال.. المدفعجية يهزمون بالاس في عقر داره

Google+ Print
بالفيديو - استفاقة أرسنال.. المدفعجية يهزمون بالاس في عقر داره بالفيديو - استفاقة أرسنال.. المدفعجية يهزمون بالاس في عقر داره

استطاع أرسنال تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بتغلبه خارج ملعبه 2-1 على كريستال بالاس.

واستعاد بطل كأس الدرع الخيرية عافيته بعدما تلقى الخسارة على ملعبه الجولة الماضية 2-0 أمام وست هام يوناتيد.

افتتح الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو النتيجة بركلة مقصية رائعة في الدقيقة 16 تقدم بها للمدفعجية.

عادل النتيجة جويل وارد لكريستال بالاس في الدقيقة 28 بتسديدة أرضية صاروخية سكنت شباك بتر تشيك.

وفي الشوط الثاني مع حلول الدقيقة 55 سجل اللاعب داميا ديلاني هدفا عكسيا في مرماه بالخطأ ليمنح رجال المدرب أرسين فينجر نقاط المباراة الثلاث.

وتساوى الفريقان بذلك في رصيد النقاط (3) بعدما فاز بالاس في الجولة الأولى خارج ملعبه 3-1 على نورويتش سيتي.

وتنتظر أرسنال مواجهة صعبة الجولة المقبلة أمام ليفربول على ملعب الإمارات، فيما يستضيف كريستال بالاس فريق أستون فيلا.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "