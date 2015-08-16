محلب: نتوسع فى تطبيق برامج التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى لقائه بالعاملين بمستشفى الأقصر الدولى اليوم الأحد، إلى أنه جاء إلى محافظة الأقصر هو وزملاؤه للتأكيد على ثلاث أولويات أساسية على أجندة اهتمام الحكومة بالخدمات التى تؤدى للمواطنين، وهى الصحة والتعليم والنظافة.

وأوضح رئيس الوزراء، أننا ونحن فى مستشفى الأقصر الدولى اليوم نعلم جميعا الظروف وأن هناك نقصا فى الإمكانيات، لذا كان قرارنا بأن يكون هناك مستشفى نموذجيا داخل كل محافظة يتوافر بها كافة الخدمات الصحية والطبية على أعلى مستوى، وتم اختيار مستشفى الاقصر الدولى، الذى يضم ٣٦٠ سريرا، ليكون المستشفى النموذجى بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقال رئيس الوزراء: لدى إصرار أن يصل إلى كل مسئول مفهوم مفاده أن هذا الشعب يستحق منا الكثير، وأن يصل إليه أفضل خدمة صحية وطبية، ولتحقيق هذا الهدف فنحن نحتاج إلى المزيد من التجهيزات والأدوات ، فضلاً عن كوادر الأطباء وأطقم التمريض، التى تكون على أعلى مستوى، وكذا الاهتمام بالأمن والنظافة.

وطلب رئيس الوزراء من وزير الصحة أن يكون هناك 27 مستشفى على مستوى الجمهورية فى كل محافظة واحدة، يتم تحويلها إلى مستشفى نموذجى خلال شهرين، بحيث يكون الانضباط هو السمة السائدة داخلها بداية من فرد الأمن على البوابة، وحتى الأطباء وأطقم التمريض، مؤكداً على ضرورة الانضباط فى كل شىء، حيث إننا "لا نقبل أن يكون التقييم 9/10.. بل نريد دائماً 10/10"، و"من لا يريد أن ينضبط يترك العمل العام ويتفرع للعمل الخاص".

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم التوسع فى تطبيق البرامج الخاصة بدعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين والعلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى ضرورة تقديم خدمة صحية لائقة لكل من يريدها.

وأوضح محلب أن هذه المجموعة من الوزراء المرافقين فى الزيارة جاءوا إلى هنا ليبحث كل منهم القضايا التى تخصه على أرض الواقع، مؤكداً اننا لدينا معايير نريد تطبيقها، والتاكد من ذلك، مشيرا إلى أنه يدرك أن هناك حالة عدم رضا عن الخدمة الطبية التى تقدم، ولكننا نعمل على تحويل عدم الرضا إلى أمل ثم إلى رضا، ثم إلى تميز.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مع بعض الأطباء الموجودين بالمستشفى دار معظمه حول الإجراءات التى ترفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وما يخص موضوعات التدريب والبعثات للأطباء، وكذا نقص أعداد الأطباء بمحافظة الأقصر.

ورداً على ما ذكره أحد الأطباء من قيام رئيس الوزراء بتوبيخ أحد أطباء معهد القلب القومى أثناء زيارته للمعهد، أكد رئيس الوزراء هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، وأنه ما تعود أن يخطئ فى أحد، كما أنه يحترم الأطباء، وكذا أصحاب أى مهنة بداية من العامل البسيط الذى يعمل من أجل بناء الوطن، مشيراً إلى أننا نقتحم ملفات أى تقصير أو فساد دون أن نخطئ فى حق أحد، معتبراً أن ترديد مثل هذا الكلام فى حد ذاته إساءة، مشددا على أن مصلحة المواطن هى الأهم عنده، ومن أخطأ أو قصر يحاسب، وطلب من الطبيب الاعتذار لأنه لم يتوثق من معلومته، واعتذر الطبيب.

من جانبه قال وزير الصحة: أن مستشفى الأقصر الدولى والتى تضم 360 سريرا سيتم العمل على تطويرها على أعلى مستوى لتكون المستشفى النموذجى بالمحافظة، كما سنتابع العمل فى كافة المستشفيات فى المحافظات الأخرى.

وأشار وزير الصحة إلى أن وجود مستشفى نموذجى بكل محافظة يعد خير دليل على العمل على توفير الخدمة الصحية اللائقة بكل محافظة، واهتمام الحكومة بهذا القطاع.

وأشار إلى أن نظام التأمين الصحى لغير القادرين نظام فعال، تم تطبيقه فى الأقصر هذا العام فى نحو 54 وحدة صحية، تخدم حوالى 139 ألف مواطن.

كما تطرق حوار الأطباء إلى بعض المشكلات التى تعانى منها المستشفيات فى مركزى إسنا، وأرمنت، وكذا المطالبة بإنشاء كلية للطب بمحافظة الأقصر، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن حق الناس علينا هو ما دفعنا إلى المجىء اليوم إلى هنا لكى نستمع منهم، ولا نكتفى بالتقارير التى ترفع الينا، كما أكد وزير الصحة على أن هناك قراراً بخصوص إنشاء كلية للطب فى محافظة الأقصر.

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