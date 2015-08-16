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عكاشة لـ"بكرى"و"مرتضى": أُعامل بكل إنسانية فى سجن طرة

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عكاشة لـ"بكرى"و"مرتضى": أُعامل بكل إنسانية فى سجن طرة عكاشة لـ"بكرى"و"مرتضى": أُعامل بكل إنسانية فى سجن طرة
التقى الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الإعلامى توفيق عكاشة فى محبسه بسجن مزرعة طرة.

وأوضح مصطفى بكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عكاشة طالبه ومرتضى منصور بأن يصرحا على لسانه بأنه يلقى معاملة كريمة جدا داخل السجن ويتمتع بكل المميزات الإنسانية.

وأضاف بكرى "أكدت للإعلامى توفيق عكاشة أن وزير الداخلية أبدى الاستعداد الكامل لتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف عليه، إلا أن عكاشة قال إنه اعتذر عن دخول مستشفى السجن وفضل الزنزانة التى تتواجد بها كل الأساسيات".

وأشار مصطفى بكرى إلى أن عكاشة حرر توكيلا للمستشار مرتضى منصور ليحضر نيابة عنه أمام الدائرة التى ستنظر قضيته بعد غد.

يذكر أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار كان اجتمع اليوم بكل من من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، بناء على طلبهما لبحث أزمة توفيق عكاشة المحبوس حاليا على ذمة قضية سب من طليقته.

وجاء الاجتماع فى إطار جهود يبذلها مرتضى وبكرى للتصالح بين عكاشة وطليقته بعد التوصل إلى حل يرضى الطرفين.

وكانت الداخلية ألقت القبض على عكاشة صباح الجمعة الماضى لتنفيذ حكم بالحبس 6 أشهر بتهمة سب مطلقته رضا الكرداوى .
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