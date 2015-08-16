ضبط طالب اعتدى جنسيًا على طفل بأبو قرقاص بالمنيا

تمكنت قوات الأمن بالمنيا من إلقاء القبض على طالب استدرج طفلًا للزرعات المتاخمة باتليدم وتعدى عليه جنسيًا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتبلغ لمركز أبوقرقاص من “عادل. ر.أ – 45 عامًا” ومقيم بقرية اتليدم، بقيام “سيد. ط. ق – 17 عامًا – طالب”، ومقيم بذات الناحية، باستدراج نجله ” أ – 4 سنوات” للزراعات المتاخمة للقرية والتعدي عليه جنسيًا.

وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، تبين إصابته بكدمات شديدة وسحجات بفتحة الشرج، وتم ضبط المتهم، وأقر بارتكاب الواقعة.