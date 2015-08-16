4 أضرار لإهمال تناول الفاكهة فى الموجة الحارة أهمها إصابتك بالهزلان والهبوط

الصيف يعشق السوائل والمياه، فجفاف الريق والشعور بالعطش نتيجة الحرارة والرطوبة يدفع البعض للإسراف فى تناول المشروبات والسوائل والمياه المرطبة، متناسيين الفاكهة المصدر الطبيعى والحقيقى للسكريات المفيدة والفيتامينات.

وتتضاعف أهمية الفاكهة خلال الموجة الحارة وارتفاع درجات الرطوبة، فالكثير من الأضرار تصيب الجسم الذى يتخلى عن تناول الفاكهة، فهى أحد أهم أعمدة الغذاء والحفاظ على الصحة خالية من الأمراض، على حسب تأكيد الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، مشيرة إلى أهمية اعتماد الفاكهة أحد أهم عناصر الوجبات اليومية فى الوقاية من الأمراض.

أضرار الإهمال فى تناول الفاكهة خلال الموجة الحارة

- إهمال تناول الفاكهة يحرم الجسم من الفيتامينات الطبيعية التى تعزز مناعته وتساعده على الوقاية من أمراض الصيف.

>- إهمال تناولها يحرم الجسم من الفيتامينات والأملاح التى تساعد على حماية البشرة من الجفاف والإسمرار والإصابة بالتشققات الجلدية.

>- إهمال الفاكهة يحرم الجسم من عناصر وفيتامينات ترفع من نشاطه خلال الصيف.

>- إهمال تناول الفاكهة يعرضك للإصابة بالضعف والهزلان والهبوط.