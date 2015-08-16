دراسة أمريكية تحذر النساء: إهمال وجبة الإفطار يقلل فرص إنجاب الذكور

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة نورث ويسترن الأمريكية، أن تفويت تناول وجبة الإفطار له تأثيرات سلبية على السيدات اللاتى يرغبن فى ولادة الذكور، حيث أكد الباحثون أن عدم تناول هذه الوجبة المهمة يقلل احتمالات إنجاب النساء للذكور، وتصل فرص حدوثها إلى 45% فقط مقارنة بنسبة 51% بالنسبة للنساء اللاتى يتناولن وجبة الإفطار بشكل منتظم.

وفسر الباحثون ذلك، بأن انخفاض مستويات الجلوكوز فى فترة الصباح بسبب عدم تناول الإفطار قد يكون هو السبب فى تقليل فرص ولادة الذكور، وخاصةً أن العوامل المساعدة على إنجاب الأجنة الذكور تتأثر بنقص مستويات الجلوكوز أكثر من مثيلتها اللازمة لولادة الفتيات. وأضاف الباحثون أن الأزمات والكوارث الطبيعية مثل الزلازل تقلل أيضًا من فرص ولادة الذكور.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Biodemography And Social Biology"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس عشر من شهر أغسطس الجارى، والجدير بالذكر أن تفويت وجبة الإفطار له العديد من الأضرار الصحية، أبرزها أنه يرفع فرص الإصابة بالسمنة.