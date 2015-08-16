ونقدم لكم مجموعة مثيرة من الفوائد الصحية للبصل، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:
>1. يحتوى البصل على مجموعة من العناصر الرائعة، التى تعزز أداء فيتامين "ج" بالجسم، وهو ما يقوى المناعة.
>2. يحتوى البصل على عنصر الكروم، والذى يساهم فى تنظيم مستويات الجلوكوز بالدم.
>3. يحد البصل من الالتهابات بالجسم ويعزز فرص الاستشفاء من العدوى الميكروبية.
>4. تناول البصل الطازج يساهم فى تعزيز مستويات الكولسترول النافع "HDL"، ومن ثم يساعد على تمتعك بقلب صحى.
>5. يحتوى البصل على مادة كيرسيتين "quercetin" التى تقلل من فرص الإصابة بالسرطان.
>6. يساهم عصير البصل فى تخفيف الآلام والشعور بالحرقان الناجم عن لسع النحل.
>7. يتمتع البصل بفاعلية رائعة فى مكافحة الجذور الحرة المؤكسدة، ويحد من خطر الإصابة بقرحة المعدة.
>8. البصل الأخضر يحتوى على تركيزات عالية من فيتامين "أ"، المضاد للأكسدة، والذى يساهم فى تعزيز الإبصار ومكافحة الأمراض.
8 فوائد للبصل أهمها يقوى قلبك ومناعتك ويحميك من السرطان وقرحة المعدة
ونقدم لكم مجموعة مثيرة من الفوائد الصحية للبصل، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل: