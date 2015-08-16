8 فوائد للبصل أهمها يقوى قلبك ومناعتك ويحميك من السرطان وقرحة المعدة

الفوائد الصحية المثيرة للبصل تجبرنا على أن نغض الطرف عن الرائحة الكريهة التى قد تنبعث من الفم عقب تناوله وأيضًا الدموع التى يتم إفرازها أثناء تقطيعه، وتشير التقارير والأبحاث إلى أن أفضل طريقة صحية للاستفادة من البصل بتناوله طازجًا دون طهى.

ونقدم لكم مجموعة مثيرة من الفوائد الصحية للبصل، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

>1. يحتوى البصل على مجموعة من العناصر الرائعة، التى تعزز أداء فيتامين "ج" بالجسم، وهو ما يقوى المناعة.

>2. يحتوى البصل على عنصر الكروم، والذى يساهم فى تنظيم مستويات الجلوكوز بالدم.

>3. يحد البصل من الالتهابات بالجسم ويعزز فرص الاستشفاء من العدوى الميكروبية.

>4. تناول البصل الطازج يساهم فى تعزيز مستويات الكولسترول النافع "HDL"، ومن ثم يساعد على تمتعك بقلب صحى.

>5. يحتوى البصل على مادة كيرسيتين "quercetin" التى تقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

>6. يساهم عصير البصل فى تخفيف الآلام والشعور بالحرقان الناجم عن لسع النحل.

>7. يتمتع البصل بفاعلية رائعة فى مكافحة الجذور الحرة المؤكسدة، ويحد من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

>8. البصل الأخضر يحتوى على تركيزات عالية من فيتامين "أ"، المضاد للأكسدة، والذى يساهم فى تعزيز الإبصار ومكافحة الأمراض.