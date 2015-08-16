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بالصور.. محلب خلال تناول مشروب القصب بالأقصر: "أجمل عصير فى مصر"

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بالصور.. محلب خلال تناول مشروب القصب بالأقصر: "أجمل عصير فى مصر" بالصور.. محلب خلال تناول مشروب القصب بالأقصر: "أجمل عصير فى مصر"
تناول المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عصير قصب من إحدى عصارات الأقصر، وقال: "أجمل عصير فى الدنيا عصير الأقصر".

وكان محلب قد أجرى جولات مكوكية فى جميع أرجاء محافظة الأقصر، وذلك للوقوف على المشروعات التنموية والإنشائية بالأقصر، وانطلقت أولى جولاته بالأقصر، حيث توجه لتفقد مشروع الصرف الصحى بمنشأة العمارى.

ثم توجه لتفقد طريق السوفيتيل بالقرب من مطار الأقصر الدولى وطالب بسرعة إنجاز المشروع لكونه يخدم جميع السائقين بإسنا بأكملها، كما تفقد أعمال البناء فى كوبرى الكباش 2، وتوجه بصحبه الوزراء لمستشفى الأقصر العام بكورنيش النيل.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

- أهالى الأقصر يقدمون لـ"محلب" عصير قصب.. ورئيس الوزراء يأمر بمعاش لأرملة
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مصر 365

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