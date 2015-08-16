محلب يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب ومحطة الصرف الصحى بالأقصر

تفقد المهندس إبراهيم محلب،رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للأقصر اليوم الأحد مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب بمدينة الطود، والذى يتكون من 85 عمارة، تضم 1700 وحدة سكنية، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن أعمال المشروع، تم الاشارة خلاله إلى أنه تم الانتهاء من بناء 20 عمارة وجارى استكمال أعمال الصرف الصحى الخاص بها، كما أنه جار استكمال أعمال المحارة لـ 30 عمارة، وعن باقى عمائر المشروع (35 عمارة) جارى البدء فى عمليات الانشاء.

وكلف رئيس الوزراء وزير التخطيط بسرعة توفير التمويل للانتهاء من هذه الوحدات، على ان تبدأ المحافظة فى اعمال تنسيق الموقع تمهيدا لاستلام المستفيدين لوحداتهم.

كما تفقد رئيس الوزراء، محطة الصرف الصحى بالطود الجديدة، التى تم بدء العمل بها فى 9/12/2014، ومن المقرر الانتهاء منها فى 31/12/2015، وتبلغ طاقتها حوالى 4000م3/يوم، وبتكلفة تقدر بحوالى 22 مليون جنيه، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن مكونات المشروع، حيث تمت الاشارة إلى أن المشروع يتكون من شبكات انحدار بطول 3.5 كم، وانشاء محطة رفع بقطر 5 م، وخط طرد بطول 2.5 كم ، ومحطة معالجة ميكانيكية بطاقة 4000م3/يوم، كما تمت الاشارة إلى موقف الاعمال التى تتم فى المحطة، حيث تم الانتهاء من أحواض التهوية، وجار الانتهاء من اعمال الخرسانة الخاصة باحواض الترسيب النهائى، وكذا جار الانتهاء من الاعمال الخاصة باحواض التخفيف، وأنه من المقرر تنفيذ غابة شجرية على مساحة 310 فدادين.

وسوف تخدم هذه المحطة منطقة الاسكان الاجتماعى للشباب بالطود، والعديد من مشاريع الاسكان بمدينة الطود الجديدة التى يتم تنفيذها عن طريق القوات المسلحة، بالاضافة إلى مشروعات الاسكان الخاصة بالاسر الأولى بالرعاية، والمشروعات التى يتم تنفيذها من خلال المنحة الاماراتية.

وخلال خروجه من المحطة التقى رئيس الوزراء بعدد من مواطنى قريتى الحبيل والبغدادى، المتضررين من دخول اراضيهم التى يزرعونها منذ سنوات فى الحيز العمرانى لمدينة الاقصر الجديدة، وهذه الاراضى مصدر رزقهم الوحيد، فأخبرهم رئيس الوزراء بأنه يتم حاليا تعديل الحيز العمرانى للمدينة، وستحل مشكلاتهم، فهتف المواطنون: تحيا مصر، بنحبك يا سيسى.



>