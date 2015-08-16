طفل يلقى قصيدة الأبنودى "رسالة من الرجل الذى حفر القناة" فى ندوة الرئيس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية التاسعة عشر التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والتى تأتى فى إطار سلسلة الندوات ولقاءات التوعية لقادة وضباط وأفراد القوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى تمس أمن وسلامة القوات المسلحة، ودورها فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى فى كل المجالات.

وقد بدأت وقائع الندوة بعرض فيلم تسجيلى بعنوان "كنا هنبقى كدة" تناول الفتن والتحديات التى تواجهها كل شعوب العالم، خاصة منطقه الشرق الأوسط، فى ظل انتشار أعمال العنف والإرهاب الغاشم التى دمرت غالبية دول المنطقة، والتى لم تتمكن من مصر بفضل تلاحم الجيش والشعب فى الدفاع عن وحدة المصريين وصد كل محاولات النيل من أمن واستقرار الوطن.

وألقى الدكتور أسامة الأزهرى، من كبار علماء الأزهر الشريف محاضرة "الفكر المتطرف فى ميزان العلم وبيان بعنوان خطورته على الأوطان"، أكد فيها على الثوابت والأسس الدينية التى يقوم عليها الدين الإسلامى الحنيف، واتجاه البعض نحو التخريب والتدمير وممارسة العنف، بما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة التى تدعو دائما إلى نشر قيم الخير والرحمة والتآلف والمودة وتنبذ جميع أشكال وألوان التطرف والتشدد الدينى وممارسة العنف والتخريب، كما استعرض القواسم المشتركة بين التيارات التكفيرية والمتطرفة فى القرن الماضى والنتائج الخطيرة والتأويلات المنحرفة التى انتهت اليها هذه التيارات وشدة انحرافها عن مسار الشريعة.

وألقى أحد براعم المستقبل الطفل ساجد محمد عبد الفتاح قصيدة شعرية للشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، بعنوان "رسالة من الرجل الذى حفر القناة"، عبر فيها بأدائه الصادق عن مشاعر الفرحة التى يعيشها كل مصرى بعد افتتاح القناة الجديدة وما تمثله من أمل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وشهدت الندوة مشاركة العالم المصرى الجليل الدكتور أحمد زويل، الذى ألقى محاضرة بعنوان "العلم ومستقبل الأمم"، تناول خلالها الفرص الواعدة لمصر للحاق بركب التقدم العلمى والتكنولوجى، وخلق الكوادر المؤهلة لقيادة مسيرة الابتكار والتطوير والبحث العلمى، كما استعرض نماذج من التطبيقات العلمية والتكنولوجية التى تم تنفيذها فى إطار المشروع القومى للنهضة العلمية التى يرعاها الرئيس السيسى، وقدم الدكتور زويل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على جهودها فى تقديم الدعم المستمر لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتى تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها.

وحضر وقائع الندوة الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة وضباط القوات المسلحة، وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

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